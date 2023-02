Idosa de 83 anos é atropelada por moto em Paty do Alferes

Acidente aconteceu no Centro. Segundo a polícia, vítima foi socorrida com ferimentos graves para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira. Uma idosa, de 83 anos, foi atropelada por uma moto na tarde deste sábado (18) em Paty do Alferes (RJ). O acidente aconteceu na Rua Doutor Leopoldo, no Centro.

Segundo a polícia, a vítima estava próxima à calçada quando foi atingida pelo veículo. Ela foi socorrida com três graves fraturas no corpo para o Hospital Municipal Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira (RJ), cidade vizinha.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde da paciente até a publicação desta reportagem.

O motociclista, de 27 anos, foi encaminhado para a delegacia de Miguel Pereira, onde o acidente foi registrado. Ele vai responder em liberdade por lesão corporal.

Vito Califano