Idosa de 83 anos morre atropelada por ônibus em Três Rios

Acidente aconteceu próximo à Praça Visconde do Rio Novo, no Centro da cidade. Mulher foi atropelada por ônibus no Centro de Três Rios

Márcio Meirelles

Uma idosa, de 83 anos, morreu atropelada por um ônibus na tarde desta segunda-feira (27) em Três Rios (RJ). O acidente aconteceu próximo à Praça Visconde do Rio Novo, local conhecido como Rodoviária Velha, no Centro da cidade.

O atropelamento aconteceu por volta de 13h10, em uma área da cidade com grande circulação de pessoas, o que gerou uma aglomeração de curiosos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima atravessava a rua fora da faixa de pedestres. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou fazer o resgate, mas ela já estava sem vida.

Uma perícia foi feita para ajudar a Polícia Civil na apuração das circunstâncias do acidente. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o motorista do ônibus disse que estava saindo do ponto de ônibus e não conseguiu ver a vítima atravessando a rua. Ele estava abalado e precisou ser levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição para receber atendimento médico.

O caso foi registrado na delegacia de Três Rios.

