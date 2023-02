Idosa de 84 anos morre espancada e neto é preso como principal suspeito do crime em Natal

Homem de 25 anos foi alcançado por vizinhos, sofreu uma tentativa de linchamento, e foi detido. Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (24) no bairro Dix-Sept Rosado. Idosa de 84 anos morreu após agressões em Natal

Francielly Medeiros/Inter TV Cabugi

Uma idosa de 84 anos morreu após sofrer agressões físicas, na manhã desta sexta-feira (24), em Natal, segundo informou a Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é um neto dela, um homem de 25 anos de idade. A vítima foi identificada como Maria Aparecida da Silva.

O crime aconteceu na Rua Antônio Basílio, no bairro Dix-Sept Rosado, na Zona Oeste da cidade.

A PM foi acionada por volta das 7h por moradores da região, que informaram que a mulher estava sendo agredida pelo neto.

Após chegar ao local indicado, a equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, os profissionais de saúde constataram o óbito da vítima.

Idosa é morta espancada em Natal e polícia prende neto como principal suspeito

Segundo a PM, o principal suspeito foi pego pela própria população e sofreu uma tentativa de linchamento.

Ele foi detido e levado à Unidade de Pronto-Atendimento de Cidade da Esperança por uma equipe da polícia.

Vizinhos ainda relataram um histórico de agressões sofridas pela idosa. Um irmão do suspeito também afirmou que foi agredido pelo menos três vezes por ele e disse que o homem é usuário de drogas.

A Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foram acionados ao local para dar início à investigação do caso, realizar perícia e recolher o corpo da vítima.

Vittorio Ferla