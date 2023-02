Idosa de 90 anos morre após incêndio em residência em Italva

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Uma idosa de 90 anos morreu depois de um incêndio em residência na localidade de São Caetano, em Italva, no Noroeste do Rio.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência na madrugada desta quinta-feira (2).

Na casa moravam três pessoas, sendo a idosa levada para o Pronto Socorro Municipal, onde morreu.

A casa foi submetida a exame pericial. A suspeita é de que o incêndio tenha iniciado em instalação elétrica atrás do guarda roupas, situado no quarto da vítima.

Mata