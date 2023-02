Idosa desaparecida desde 1979 localizada em hotel em Garibaldi estava em condições semelhantes à escravidão, conclui MTE

Ministério do Trabalho e Emprego afirma que cômodo em que mulher de 73 anos morava não reunia condições de saúde e higiene mínimas. Foi reconhecido vínculo empregatício desde 2000. Hotel tem até quinta (23) para apresentar comprovantes de pagamentos ou contestar a decisão. Idosa desaparecida era submetida a condições semelhantes à escravidão em Garibaldi

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) concluiu que a idosa desaparecida desde 1979 localizada em um hotel de Garibaldi, na Serra do Rio Grande do Sul, era submetida a condições semelhantes à escravidão. O gerente regional do MTE, Vanius João de Araújo Corte, afirma que o cômodo em que a mulher de 73 anos morava não reunia condições de saúde e higiene mínimas.

”Não tinha luz elétrica, não tinha entrada de ar, a roupa de cama era suja, o banheiro, que era separado do quarto, não tinha pia. Ela usava uma cozinha em condições precárias”, relata o gerente regional do MTE.

O MTE também reconheceu o vínculo empregatício da idosa com o hotel desde 2000. De acordo com o ministério, após avaliar documentos e ouvir funcionários, se chegou à confirmação de que ela permaneceu trabalhando no local. Ela realizava atividades de limpeza e substituía outros colaboradores em atividades auxiliares, segundo Vanius.

O que se sabe e o que falta saber sobre o caso

Nesta sexta-feira (17), o hotel foi notificado. O estabelecimento tem até a próxima quinta (23) para apresentar os comprovantes de pagamento ou contestar a decisão. A advogada Elenice Koff sustenta que “o Hotel Pieta não reconhece qualquer vínculo de trabalho ou de emprego com a [nome da idosa]” e alega que “as provas serão apresentadas no momento oportuno”.

A mulher voltou ao convívio da família, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

Investigação policial

A Polícia Civil ouviu, nesta semana, mais seis pessoas. São atuais e ex-funcionários do hotel. Segundo o delegado Marcelo Ferrugem, em depoimento os funcionários disseram que não sabiam se a idosa tinha relação de trabalho com o hotel, mas sim que ela limpava a cozinha e o banheiro por conta própria.

A investigação sobre maus-tratos contra a idosa está mantida. A fase de oitivas foi encerrada. Agora, a polícia vai avaliar o relatório do Ministério do Trabalho e Emprego para concluir o inquérito.

Relembre o caso

A Polícia Civil chegou até a mulher, no dia 31 de janeiro, após receber denúncias de que ela se encontrava nas dependências do hotel. A investigação busca descobrir se a idosa era ou não vítima de maus-tratos.

Funcionários informaram que a idosa trabalhou como servente no local entre os anos de 1990 e 2000 e que vivia no estabelecimento desde então.

O assessor jurídico do hotel, Flavio Green Koff, afirma que a mulher era entendida como parte da família. “Ela se tornou parte integrante da família, e o tempo foi passando, foi passando, e não tinha o que fazer com essa senhora. Vamos jogar na rua? O que fazer? Não tinha uma solução”, afirma.

Apesar de não ser vista pela família havia quase 44 anos, o registro do desaparecimento só foi feito em 2021 por uma sobrinha que ficou sabendo de uma campanha de identificação de desaparecidos. Os parentes vivem em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a 117 km de Garibaldi.

O advogado da família da idosa afirma que a preocupação, neste momento, é com a saúde dela. “Num primeiro momento, a família acolheu super bem a idosa, buscando tratamento médico pra ela, psicológico, dental, ela está bem abalada é uma situação bem complicada”, comenta.

