Idosa é roubada e jogada ao chão enquanto passeava com o cão no litoral de SP; VÍDEO

Criminoso puxou uma pulseira do braço da vítima e fugiu de bicicleta pelo bairro Aparecida, em Santos. Idosa que passeava com cachorro é jogada ao chão durante um assalto em Santos

Uma idosa de 73 anos foi jogada ao chão durante um assalto em Santos, no litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo g1 nesta segunda-feira (6) mostram a ação do criminoso. Armado, ele se aproxima da vítima e puxa com força a pulseira do braço dela. A mulher cai e o assaltante foge de bicicleta. A Polícia Civil investiga o caso.

O crime aconteceu enquanto a vítima caminhava com um cachorro pela Rua Alexandre Martins, no bairro Aparecida, por volta das 12h30, da última sexta-feira (3). A idosa foi surpreendida pelo criminoso no cruzamento das ruas Nabuco de Araújo e Professor Torres Homem.

Nas imagens registradas por câmeras de monitoramento é possível ver o infrator empurrando uma bicicleta enquanto se aproxima da vítima e bloqueia a passagem dela.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o homem usou uma arma para anunciar o assalto.

Reprodução/PG no Grau

Assim que a idosa caiu a idos gritou socorro e um motorista se aproximou da vítima com o carro para ajudá-la. O criminoso, porém, já havia fugido de bicicleta. Segundo a SSP-SP, a Polícia Militar (PM) esteve no local para socorrer a vítima. O caso foi registrado no 3º DP de Santos.

A secretaria informou, ainda, que foi pedido um exame da vítima ao Instituto Médico Legal (IML), e que a perícia esteve no endereço do crime para o início das investigações.

Homem armado roubou a pulseira de uma idosa em Santos (SP). O rosto dele foi registrado pelas câmeras de monitoramento.

Vittorio Rienzo