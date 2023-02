Idosa fica em estado grave após ser atropelada em Piracicaba

Vítima sofreu trauma na face e foi levada para a Santa Casa da cidade. Atropelamento ocorreu na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Alto

Divulgação

Uma idosa de 76 anos ficou em estado grave após ser atropelada em Piracicaba (SP), no início da tarde desta terça-feira (28).

O caso ocorreu nas proximidades de um supermercado na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Alto. A idosa foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu um trauma na face e foi encaminhada para a Santa Casa de Piracicaba.

Não havia informações oficiais sobre o responsável pelo atropelamento até a última atualização desta notícia.

Vito Califano