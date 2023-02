Idosa mantida em cárcere privado por mais de um ano pela filha pedia socorro pela janela, afirma polícia

Filha suspeita de cometer o crime foi presa em flagrante na quinta-feira (2), em Ourinhos (SP). Caso foi registrado como violência doméstica e psicológica, além de cárcere privado. Mulher é presa em flagrante suspeita de manter a mãe idosa em cárcere privado

A idosa de 80 anos que foi mantida em cárcere privado por mais de um ano, com privação de alimentos e retenção de cartões bancários e documentos, pedia socorro pela janela. A filha suspeita de cometer o crime foi presa em flagrante na quinta-feira (2), em Ourinhos, no interior de SP.

A informação foi passada pela delegada responsável pelo caso, Heloísa Lovatto Nascimento, durante entrevista à TV TEM. Conforme ela explicou, foi necessário acionar um chaveiro para poder abrir a porta da casa onde a idosa estava trancada.

“Nós encontramos a casa fechada e a idosa pedia socorro pela janela, que tinha grades, então ela não conseguia sair. Foi quando a idosa contou que era trancada pela filha já havia um ano e alguns meses. Ela não tinha contato com nenhum dos familiares e permanecia ali no imóvel, só era alimentada se a filha desejasse e em horários determinados”, informou a delegada.

Caso é investigado pela DDM em Ourinhos

Igor Rosa/TV TEM

Conforme o depoimento da vítima, a geladeira ficava dentro de um quarto, sempre trancado. A suspeita, por sua vez, disse que mantinha a comida ali porque a mãe tem diabetes e não podia se alimentar com qualquer produto. A idosa também contou à polícia que a filha ameaçava levá-la a um asilo.

O caso, atendido pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), foi registrado como violência doméstica e psicológica, além de cárcere privado.

Relembre a prisão

Na quinta-feira, a polícia foi chamada por parentes da idosa, uma irmã e dois sobrinhos, que vieram de Goiás para visitá-la.

Há relatos inclusive de xingamentos da suspeita contra a mãe e, conforme os policiais, a mulher agrediu sua tia, também idosa e responsável por chamar ajuda para a vítima, durante a averiguação.

A mulher suspeita negou os crimes e disse que mantinha a mãe em casa para protegê-la, de acordo com a Polícia Civil. Vizinhos vão ser ouvidos como testemunha.

A mulher foi presa e encaminhada para a cadeia de São Pedro do Turvo (SP). A delegada responsável pela prisão representou pela preventiva, que será definida pela Justiça.

