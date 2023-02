Idosa morre após ser atacada pelos cachorros do filho no sítio em que morava, em Mogi das Cruzes

Filha da vítima contou que tanto a mãe, quanto o irmão, já tinham sido atacados pelos animais em outro momento. Idosa estava sozinha com oito pitbulls quando foi morta. Caso deve ser investigado pelo 3º DP de Mogi das Cruzes

Reprodução / TV Diário

Uma mulher de 68 anos morreu depois de ser atacada pelos cachorros do filho no sítio em que morava, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O caso foi nesta segunda-feira (27) e deve ser investigado como omissão de cautela na guarda de animais, além de morte suspeita e acidental.

O corpo foi encontrado pela filha da vítima nos fundos da casa. O Samu foi chamado e o óbito confirmado ainda no local. O médico que atendeu a ocorrência apontou a presença de mordedura de cão com ferimento extenso e profundo na região cervical, braços e pernas.

LEIA TAMBÉM:

Veja o que fazer em caso de ataque de pitbull, o que diz a lei e como denunciar donos de cães que não cumprem as regras

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher vivia com um dos filhos e a nora, sendo que o casal mantinha oito cães da raça pitbull no local. A filha dela contou à polícia que o pai e o irmão estão viajando. Já a cunhada havia saído e deixado os cachorros soltos.

A idosa acabou ficando sozinha com os animais. Quando chegou, a filha percebeu que os cães estavam com sangue na boca e ligou pra esposa do irmão para perguntar o que tinha acontecido. Segundo o depoimento, a mulher disse que devia ter acontecido alguma briga entre eles.

Logo depois, ela encontrou a mãe já morta e com sinais de ataque pelos cachorros. Ainda segundo a polícia, a mulher disse que não é a primeira vez que os ataques acontecem e que tanto a vítima quanto o irmão já tinha sido atacados em outro momento.

Destacou ainda que a cunhada se recusava a deixar os pitbulls presos ou colocá-los em outro local. O caso deve ser investigado pelo 3º Distrito Policial da cidade.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Ferla