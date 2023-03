Idosa morre após ser atingida por trem em Barra Mansa

Acidente aconteceu na linha férrea, na altura do Centro. Segundo o Samu, vítima, de 70 anos, chegou a ser socorrida em estado grave para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Uma idosa, de 70 anos, morreu após ser atingida por um trem na tarde desta quinta-feira (9) em Barra Mansa (RJ). O acidente aconteceu na linha férrea, na altura da Rua Doutor Dario Aragão, no Centro.

A vítima chegou a ser socorrida em estado grave para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito horas depois na unidade médica.

Procurada pelo g1, a MRS, concessionária responsável pela linha férrea, lamentou o ocorrido. Leia na íntegra:

“Infelizmente confirmamos o caso, ocorrido na passagem em nível Praça da Liberdade (Barra Mansa/RJ), e informamos que, como de costume, todos os procedimentos de segurança estavam sendo cumpridos. Ao perceber a presença de uma pessoa atravessando a linha férrea mesmo com a aproximação da composição, o maquinista acionou o freio de emergência, no entanto, o impacto não pôde ser evitado, pois, por conta de seu peso, o trem pode precisar de até 1 quilômetro para parar completamente. Casos como esse acontecem por imprudência ou falta de atenção, por isso reforçamos, sempre, a importância de parar, olhar para os dois lados e escutar antes de atravessar a linha férrea, garantindo que haja condição segura para a travessia”.

