Idosa morre em fila por atendimento médico na UPA de Sertãozinho, SP

Uma idosa de 88 anos morreu enquanto aguardava atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sertãozinho (SP) na noite de quinta-feira (30). De acordo com o atestado de óbito, ela sofreu um infarto agudo do miocárdio.

Segundo a filha da paciente, que prefere não ser identificada, a mãe morreu em uma cadeira de rodas após uma longa espera.

“Quando conseguiram colocar o medicamento dela, ela morreu. Elas não perceberam, eu que vi que minha mãe morreu. E aí, elas já levaram lá, tentaram reanimar, mas ela tinha morrido já”, lembra a mulher.

Em nota, a administração da UPA Dr. Pedro Thomé Francisco Reis lamentou a morte da paciente e confirmou que ela morreu antes da regulação para internação.

Esta não é a primeira vez que um paciente morre na fila por atendimento. Na semana passada, uma bebê de dez meses morreu enquanto aguardava a transferência para o hospital.

Morte à espera de atendimento

Pacientes da UPA reclamam que a demora pela consulta médica tem chegado a seis horas no local. A espera não foi diferente com a idosa, que estava na UPA desde as 15h, e já procurava por atendimento médico na unidade pela terceira vez.

Na quarta-feira (29), ela já tinha ido ao local, mas foi liberada após receber um diagnóstico de infecção de urina. Na madrugada de quinta-feira, a idosa voltou e foi novamente liberada após ser medicada. Mas a dor não passou e ela retornou, pela última vez, à UPA durante a tarde.

A filha conta que precisou implorar por atendimento para a mãe. “Eu percebi que entrou um médico, ele tinha acabado de chegar. Eu entrei na sala dele e pedi, por favor, para ele atender a minha mãe, que a minha mãe estava suando frio, com muita dor”, diz.

Apesar disso, segundo ela, não houve tempo. “Nisso que ele estava atendendo ela, entrou uma outra pessoa, não sei se é enfermeira ou médica, e pegou o lugar da minha mãe. Minha mãe gritando de dor, eí ele teve que dar atenção pra ela e ela lá”, lamenta a filha.

O corpo da idosa foi velado no Velório Municipal e está previsto para ser sepultado às 13h desta sexta-feira (31), em São Joaquim da Barra (SP).

O que diz a administração da UPA

A administração da unidade de pronto atendimento confirmou que a idosa de 88 anos chegou à unidade pela primeira vez no dia 29 de março às 15h58 com um quadro neurológico prévio, que foi acolhida pela triagem e depois encaminhada para atendimento médico e exames.

Também confirmou que a paciente voltou na madrugada de quinta-feira, retirou os resultados, foi reavaliada e medicada.

Na terceira vez, segundo a UPA, a idosa voltou à unidade às 18h35, também da quinta-feira, e foi acolhida pela equipe médica, com a solicitação de novos exames, mas que o quadro da paciente se agravou e ela morreu antes da internação.

