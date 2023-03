Idosa sai para pescar sozinha, sofre parada cardíaca e morre afogada em lagoa de bairro rural, em Pacaembu

Marido da vítima disse que ela havia saído por volta das 18h e ‘não voltava’; preocupado, ele acionou o Corpo de Bombeiros, nesta quarta-feira (29). Natuka Okabayashi sofreu uma parada cardíaca enquanto pescava e morreu vítima de afogamento, em Pacaembu (SP)

Uma idosa, de 74 anos, morreu depois de sofrer uma parada cardíaca e se afogar enquanto pescava, no bairro rural Marajoara, em Pacaembu (SP), nesta quarta-feira (29).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o marido da vítima disse que a mulher teria “saído para pescar sozinha, às 18h, em uma represa localizada em um sítio vizinho, e que ela não voltava”. Preocupado, o homem acionou o Corpo de Bombeiros.

Os agentes, então, foram até o local e, após realizarem buscas, localizaram o corpo da vítima caído próximo às margens da represa.

A Polícia Científica realizou a perícia no local onde a mulher foi encontrada.

Ao g1, o delegado plantonista Paulo Henrique Aparecido Lozano informou nesta quinta-feira (30) que conversou com o médico legista e que “não há sinais de violência, de homicídio, de fator externo e que, fazendo o exame necroscópico, ele notou que o que contribuiu com a morte foi uma parada cardíaca e afogamento”.

“Ele [médico legista] acredita que ela tenha tido um início de ataque cardíaco e tenha caído na represa e se afogado”, complementou.

Sepultamento

O velório de Natuka Okabayashi foi iniciado às 12h desta quinta-feira, no Velório Municipal de Pacaembu.

O sepultamento ocorre às 17h30, no Cemitério Municipal.

