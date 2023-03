Idoso avisou sobre risco de queda antes de ser atingido por marquise em Ribeirão Preto, diz vizinha

Isaura Perucci estava perto quando estrutura caiu sobre Luiz Antônio Gianini, de 62 anos, internado em estado grave no HC. Prefeitura informou que vai enviar equipe para avaliar riscos no imóvel. Idoso está em estado grave depois de queda em Ribeirão Preto, SP

O idoso internado em estado grave após ser atingido pela queda de uma marquise de uma casa em Ribeirão Preto (SP) avisou sobre os riscos da estrutura momentos antes, afirma a aposentada que estava próximo à vítima e escapou ilesa.

Segundo Isaura Perucci, que é vizinha de Luiz Antônio Gianini, de 62 anos, os dois estavam na calçada observando problemas estruturais no imóvel quando ocorreu o incidente.

“Caiu uma pedrinha. Nós fomos verificar e ele até apontou com uma vassoura, mas não encostou em nada, mas ele falou ‘uma pedrinha, olha como é que tá’ e que aquilo ali poderia cair a qualquer momento. ‘Do jeito que esta infiltrado isso pode cair assim a qualquer momento’. Nós demos cinco, seis passos eu escutei o estouro e eu já vi que estava caindo tudo e eu pulei pra rua”, lembra.

A queda foi durante a manhã de domingo (11) na Rua Espírito Santo, no Ipiranga, zona norte de Ribeirão Preto. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o concreto cai sobre o homem (veja abaixo), que lavava a calçada e conversava com a vizinha.

Marquise de casa despenca em cima de idoso em Ribeirão Preto, SP; VÍDEO

A vítima foi socorrida e retirada dos escombros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo.

Ao g1, a Prefeitura de Ribeirão Preto disse que a Defesa Civil interditou a residência, onde também mora a companheira do idoso. A expectativa é que um engenheiro civil vá ao local nesta segunda-feira (13) e avalie se o imóvel está seguro para o retorno da moradora.

Marquise cai e atinge idoso em Ribeirão Preto (SP)

‘Estou tremendo até agora’

Depois do ocorrido, Isaura ainda está assustada com o que aconteceu com o vizinho e com o que poderia ter acontecido com ela.

“Estou tremendo até agora, estou muito triste por ele não ter tido a mesma sorte que eu, eu achei até que o toldo, quando bateu no toldo, eu achei que ele fosse ser mais protegido, mas parece que não”, diz.

A aposentada afirma que conhece Gianini há anos e que ele temia pela queda da marquise. “Falou assim: ‘está chovendo muito e está com muita infilktracao, eu estou vendo a hora que isso vai cair’. Ele falou. E não deu outra.”

Agora, ela reza pela recuperação do vizinho. “Estou pedindo a Deus desde cedinho para que ele se recupere, que ele volte, que ele fique bem mesmo. É a minha vontade, que ele fique bem.”

Isaura Perucci escapou de ser atingida por marquise em Ribeirão Preto

Vizinho apreensivo

O empresário Wagner Gui mora em frente à casa de Gianini e foi uma das primeiras pessoas a ajudar no resgate. “Ele chegou a pedir pra tirar ele dali, que ele estava com muita dor, mas depois ele começou a desfalecer”, afirma.

A queda da marquise na residência reforça a preocupação com relação a outros imóveis na rua. Para ele, a trepidação causada por veículos pesados na rua pode ter afetado a estrutura da casa.

“Aqui a gente tem problemas de buracos na rua, inclusive uma semana antes, em frente à casa dele você vai ver que tem um concreto que eu coloquei, semana passada, inclusive minha casa, casa do vizinho aqui da frente já rachou, e é uma estrutura muito forte.”

Imóvel foi interditado após queda de marquise em Ribeirão Preto (SP)

Vittorio Rienzo