idoso-bate-em-caixa-de-concreto-em-rodovia-e-morre-em-cristais-paulista,-sp

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (26) no quilômetro 451 da Cândido Portinari. Um idoso de 70 anos morreu após bater o carro em uma caixa de concreto de água pluvial na madrugada deste domingo (26) em Cristais Paulista (SP).

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 415 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334).

Segundo a polícia, a vítima seguia no sentido Franca (SP) e , perto do pontilhão de Cristais, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e bateu na caixa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamado no local, mas o idoso morreu na hora.

