Idoso de 60 anos tenta correr após discussão e leva martelada na cabeça na região sul de Palmas

Caso aconteceu na Arso 131, antiga 1.303 sul e suspeito foi detido na tarde desta quarta-feira (29). Homem estava com sangramento na cabeça e foi levado para a UPA Sul

Uma briga entre idosos terminou com um deles gravemente ferido na tarde desta quarta-feira (29). A vítima teria levado uma martelada na cabeça e foi encontrada caída na rua. O caso aconteceu na região sul de Palmas e o suspeito foi detido.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada via SIOP para atender um caso de agressão contra idoso. O caso foi na quadra Arso 131, antiga 1.303 sul. Testemunhas disseram que houve uma discussão e que a vítima, de 60 anos, teria saído correndo de dentro de uma casa.

O suposto autor, de 61 anos, foi atrás do idoso e o atingiu com um golpe de martelo na cabeça. Quando os militares chegaram, o homem de 60 anos estava caído perto de um muro e com um sangramento na cabeça.

Ele foi levado para receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento Sul (UPA Sul), em Palmas. O suspeito foi levado para a delegacia. A ocorrência foi registrada como lesão corporal grave.

Vito Califano