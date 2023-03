Idoso de 62 anos é investigado pela Polícia Civil por praticar agiotagem, extorsão e ameaça

Além de fazer empréstimo com juros altos e sem autorização dos órgãos competentes, o homem se apropriava dos bens das vítimas. Investigações serão aprofundadas para que a Polícia Civil possa apurar todas as circunstâncias dos fatos

Nesta quinta-feira (9) um homem de 62 anos alvo de um mandado de busca e apreensão por agiotagem em Xambioá, no norte do estado. Segundo a Polícia Civil, ele também é suspeito de ameaçar, extorquir as vítimas e se apropriar indevidamente de bens.

A investigação foi feita pela 22ª Delegacia de Xambioá. Durante as buscas a polícia também apreendeu aparelhos de celulares, cadernos com anotações dos empréstimos, cheques e outros documentos.

O delegado Márcio Lopes da Silva, responsável pela investigação, explicou como funciona a operação do suspeito. “Ele empresta dinheiro a juros elevados sem autorização legal e que para receber os valores se vale de ameaça e apropriação de bens das vítimas”, disse.

O homem foi levado até a sede da 22ª de Xambioá para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

