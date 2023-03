Idoso de 62 anos é preso acusado de homicídio em Caraguatatuba

Além de homicídio, o homem também já tinha antecedentes criminais por peculato. Ele foi encaminhado à delegacia e permaneceu preso. Caso foi apresentado na delegacia de Caraguatatuba

Divulgação/Baep

Um idoso de 62 anos foi detido no último sábado (11), acusado de um homicídio em Caraguatatuba (SP), no litoral norte. A prisão foi realizada pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu no bairro Poiares, após a equipe receber uma denúncia contra o idoso. Durante a abordagem, os policiais identificaram que o homem estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de homicídio.

Ainda durante a consulta à base de dados do Copom (Centro de Operações Especiais de Polícia), os PMs identificaram que, além de homicídio, o idoso também tinha antecedentes criminais pelo crime de peculato.

O homem foi detido e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso.

