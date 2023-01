Família buscou ajuda após Orlando Camilo Gória sair para pescar e não retornar para casa. Idoso de 68 anos é encontrado morto em represa na zona rural de Jambeiro, SP

Um idoso de 68 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (26) em uma represa no bairro Jataí, zona rural de Jambeiro (SP).

As buscas tiveram início após Orlando Camilo Gória sair para pescar na tarde de quarta-feira (25) e não voltar para casa.

A família acionou os bombeiros por volta das 19h de quarta. Por causa da visibilidade reduzida durante a noite, as buscas na represa foram feitas na manhã desta quinta-feira e o corpo do idoso foi localizado por mergulhadores da corporação por volta das 10h30.

O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde exames serão feitos para apontar as causas da morte.

