Idoso de 68 anos é preso em Matão após agredir e ameaçar atear fogo em companheira

Crime aconteceu no Jardim do Bosque na segunda-feira (6). Suspeito também ameaçou matá-la com um facão e colocar o corpo em um saco plástico, diz boletim de ocorrência. Caso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher de Matão

Reprodução/Google Street View

Um idoso de 68 anos foi preso em Matão (SP) após agredir e ameaçar atear fogo na companheira de 65 anos. O crime aconteceu Jardim do Bosque na segunda-feira (6).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso empurrou e deu um tapa na cabeça da mulher.

Ele também ameaçou matá-la com um facão, colocar o corpo em um saco plástico que estava no porta-malas do carro e atear fogo na vítima em um canavial.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou no local um facão, uma faca de cozinha e, no porta-malas, o saco-preto.

As informações fornecidas à PM pela idosa foram confirmadas pelo homem. O caso foi apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O homem está à disposição da Justiça.

