idoso-de-70-anos-que-morreu-atropelado-em-rio-claro-vai-ser-enterrado-nesta-sexta-feira

Osmir José Moreira foi socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Motorista do carro Uelitom Rosa Rossoni, de 26 anos, foi preso em flagrante. Idoso morre após ser atropelado por carro em Rio Claro

O corpo do idoso de 70 anos que morreu após ser atropelado em Rio Claro (SP) vai ser velado no Memorial Cidade Jardim, a partir das 7h de sexta-feira (10), e enterrado às 11h.

O acidente, que foi registrado por uma câmera de segurança, aconteceu na manhã desta quinta-feira (9). (veja vídeo acima).

Osmir José Moreira chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro Municipal Integrado (PSMI) de Rio Claro, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro Uelitom Rosa Rossoni, de 26 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Idoso morre atropelado em Rio Claro (SP)

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 6h na Rua 1A com a Avenida 46, no Jardim Primavera.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi ao local e encontrou a vítima na via ao lado de um carro modelo Ford/Fieta vermelho.

O idoso estava inconsciente, com ferimentos na cabeça e bastante sangramento.

Estado alterado

Delegacia Seccional de Polícia de Rio Claro (SP)

De acordo com o B.O., os policiais relataram que o motorista do carro se apresentava bastante alterado, “provavelmente em decorrência de alguma substância psicotrópica, não apresentando fala coerente”.

Segundo a PM, ele aceitou realizar o teste do etilômetro, que resultou em 1,05 mg/l de álcool no organismo.

Questionado, Rossoni disse que havia sido vitima de uma tentativa de roubo momentos antes do atropelamento, por isso teria acelerado o veículo com o objetivo de fugir dos assaltantes. Ele não deu mais detalhes sobre o suposto crime.

Os policiais encontraram nove microtubos de cocaína no banco do motorista do carro. Além disso, conseguiram imagens da câmera de monitoramento de uma residência em que foi possível verificar o momento do acidente que resultou no atropelamento da vítima.

Rossoni foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Seccional de Rio Claro onde ficará à disposição da Justiça. O g1 não localizou a defesa dele.

