Idoso de 72 anos morre atropelado por moto em Jacareí, SP

Caso ocorreu na Avenida Lucas Nogueira Garcez na tarde desta quarta-feira (1º). Um homem de 72 anos morreu atropelado por uma motocicleta no final da tarde desta quarta-feira (1º) na Avenida Lucas Nogueira Garcez em Jacareí (SP).

O acidente aconteceu por volta das 18h50 e chovia forte no momento do atropelamento. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima tentou atravessar a via fora da faixa de pedestres e foi atingido pelo motociclista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e tentou reanimar o idoso, mas a morte foi constatada ainda no local.

O motociclista teve ferimentos leves e foi socorrido. O caso foi registrado como homicídio culposo.

Vittorio Rienzo