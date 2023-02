Idoso de 74 anos tem mal súbito e morre durante caminhada no Parque das Dunas em Natal

Profissionais do Hospital Varela Santiago que estavam na área de piquenique chegaram a realizar os primeiros socorros antes da chegada do Samu, mas homem não resistiu. Parque das Dunas, Natal

Augusto César Gomes

Um idoso de 74 anos de idade morreu durante uma caminhada na manhã desta sexta-feira (10) no Parque das Dunas, em Natal.

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema), órgão que gere o parque, o idoso sofreu um mal súbito seguido de uma parada cardíaca enquanto caminhava.

O Idema informou que no momento do ocorrido, profissionais do Hospital Varela Santiago estavam na área de piquenique e prestaram os primeiros socorros, realizando procedimentos como reanimação cardíaca e respiração boca a boca.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, iniciou o atendimento, mas Djanilton não resistiu e morreu no local.

O Idema emitiu uma nota de pesar em que “lamenta a perda e se solidariza com a família e amigos neste momento de imensa dor”.

Parque da Dunas

O Parque das Dunas possui uma área de 1.172 hectares e é reconhecido pela Unesco como parte integrante da reserva da biosfera da mata atlântica brasileira. O Parque das Dunas é considerado o maior parque urbano sobre dunas do Brasil. A área de uso público é chamada também de Bosque dos Namorados.

