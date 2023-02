Idoso de 85 anos é encontrado morto com marcas de facadas pelo corpo dentro de casa em Natal

Vítima foi identificada como Antônio Batista de Souza. Ele foi encontrado morto com sinais de golpes de faca na cozinha da residência. Segundo vizinhos,o idoso morava só. Idoso tinha 85 anos de idade e foi encontrado morto nas Rocas

Divulgação

Um idoso de 85 anos de idade foi encontrado morto com marcas de facadas no corpo na tarde desta segunda-feira (20) de carnaval no bairro da Rocas, na Zona Leste de Natal.

A vítima foi identificada como Antônio Batista de Souza. De acordo com vizinhos, o idoso morava sozinho. O corpo dele estava na cozinha.

A Polícia Militar foi acionada nesta segunda-feira, porque o idoso estava desaparecido desde sábado.

O Intituto Técnico-Cientíico de Perícia (Itep) fez o recolhimento do corpo e o caso será investigado pela Polícia Civil.

