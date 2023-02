Idoso de 89 anos é internado no HGP após sofrer AVC e volta para casa com fratura no braço

Família registrou caso na delegacia e cobra respostas sobre o que aconteceu na UTI do maior hospital público do Tocantins. Fratura piorou a mobilidade do idoso, que depende dos parentes para tarefas do dia a dia. Idoso voltou do hospital com hematoma no braço e família descobriu fratura

Divulgação

Após passar quatro dias internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) por causa de um AVC no início de fevereiro, o Neuton Milhomen, de 89 anos, retornou para casa com um grande hematoma no braço esquerdo. A família levou o idoso para fazer um raio-x e descobriu que ele havia sofrido uma fratura.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que abrirá processo administrativo de sindicância para apurar as condutas adotadas no atendimento ao paciente dentro da unidade hospitalar e tomará as medidas cabíveis.

A denúncia foi feita nas redes sociais pelo neto do Neuton, Arthur Jardim dos Santos. O jovem contou que o avô sofreu um AVC no início da manhã do dia 3 de fevereiro na casa da família em Paraíso do Tocantins, na região central do estado.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O primeiro atendimento foi no Hospital Regional da cidade. O idoso deu sinais de melhora, mas precisou ser levado para a Unidade de Terapia Intensiva do HGP.

“Depois que deu entrada no HGP a gente não teve mais acesso porque ele estava na UTI e estão com medidas muito sérias por causa de Covid e de contaminação. Então a gente não pôde entrar em momento algum na UTI para ver ele. Ficou internado quatro dias e quando foi liberado uma ambulância levou de volta para Paraíso. Foi o momento que a gente voltou a vê-lo e percebeu que o braço estava muito roxo”.

A princípio a família achou que se tratava de reação a algum acesso para medicação, mas o hematoma não diminuiu. “Nesse dia ele estava com tanta dor que reclamou e falou: foi uma mulher que apertou meu braço”.

Uma foto enviada ao g1 mostra o braço do idoso bastante roxo.

“A gente viu que não estava passando, estava só piorando. Levamos ao hospital e quando tirou raio-x vimos que tinha quebrado próximo ao ombro. O médico disse que já tinha uns dois dias e por conta da idade não pode fazer cirurgia, não pode imobilizar ou engessar”, relatou.

LEIA TAMBÉM

Sindicato denuncia que salada com larva foi servida para profissionais do Hospital Geral de Palmas

Família denuncia que médicos do HGP esqueceram gaze dentro de paciente: “Começou a sair um tecido da ferida”

Polícia Civil abre investigação após HGP entregar corpo de idoso para família errada

O neto contou ainda que o avô depende dos parentes para todas as tarefas do dia a dia. Ele tem a mobilidade bastante reduzida por conta da idade, além de ter sofrido outro AVC anos atrás e também conviver com Alzheimer. “Com o braço quebrado só piorou a situação porque a mobilidade dele já era bem reduzida. É um senhor alto e pesado.”

A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e cobra explicações da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“A gente não quer dinheiro nem nada, a gente quer que o profissional seja responsabilizado pelo ato dele porque isso é um descaso médico gigante do hospital. A gente quer que alguma medida seja tomada para que isso não aconteça com outras pessoas”, disse.

O g1 aguarda resposta da Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre a investigação do caso.

O que diz a SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que o paciente citado esteve internado no Hospital Geral de Palmas (HGP), entre os dias 04 e 07 de fevereiro de 2023, onde recebeu tratamento para o quadro clínico apresentado.

A SES-TO destaca que abrirá processo administrativo de sindicância para apurar as condutas adotadas no atendimento e o manejo do paciente, dentro da unidade hospitalar e tomará as medidas cabíveis.

A SES-TO pontua que não comunga com quaisquer ações que diferem do atendimento humanizado e digno à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) tocantinense e todas as unidades hospitalares sob sua gestão possuem Núcleos de Segurança do Paciente, os quais são responsáveis por atividades e ações que visam a prevenção de riscos e acidentes, dentro dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS).

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla