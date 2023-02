Idoso de 90 anos é preso em flagrante por violência doméstica e, na casa, Polícia Civil apreende revólver sem documentação, em Junqueirópolis

Após denúncia anônima, nesta quinta-feira (16), os policiais foram informados de que o suspeito mantinha uma arma de fogo irregular e que um disparo havia sido feito no quintal. Além do revólver calibre .32, a polícia ainda apreendeu uma faca, 14 munições intactas e uma deflagrada

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta quinta-feira (16) um idoso, de 90 anos, por violência doméstica contra a companheira, de 87 anos, e a enteada, de 56 anos, além de porte de arma e posse irregular de arma de fogo de uso permito, em Junqueirópolis (SP).

Os policiais foram acionados após uma denúncia anônima, informando que o suspeito mantinha uma arma de fogo sem procedência na residência e que havia efetuado um disparo no quintal.

A equipe de dirigiu até a residência e realizou a detenção do homem. No quarto do casal, ainda foram encontradas uma faca, 14 munições de calibre .32 intactas e uma cápsula deflagrada do mesmo calibre, que estavam sob uma cômoda. Já o revólver calibre .32, municiado com quatro cartuchos intactos, foi localizado debaixo de uma mala de madeira. Os objetos foram apreendidos.

Conforme a Polícia Civil, o armamento que o idoso mantinha em posse não tinha documentação legal exigida por lei e, por isso, responderá pelo artigo 12 da lei 10.826/03, do Estatuto do Desarmamento.

O suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica, porte de arma e posse irregular de arma de fogo de uso permito, sendo arbitrada a fiança no valor de dois salários mínimos, porém não recolhida.

Após audiência de custódia, realizada nesta sexta-feira (17), foi concedida ao idoso liberdade pela Justiça, com imposição de medidas cautelares.

