Idoso é agredido durante assalto em Santa Isabel

Esposa da vítima conseguiu fugir para a mata até chegada da PM. Suspeitos foram presos e tinham feito pintura na casa das vítimas. Um idoso foi assaltado e agredido na madrugada desta quarta-feira (15), em Santa Isabel. A esposa dele conseguiu fugir para uma área de mata. A Polícia Militar prendeu dois suspeitos do crime.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens invadiram o sítio que as vítimas moram. A PM informou que o idoso foi agredido com um pedaço de madeira. Já a esposa dele conseguiu fugir para a mata e ficou no local até a chegada da Polícia Militar.

Os dois suspeitos foram presos e um deles já era procurado pela polícia por roubo. Os idosos contaram aos policiais que conheciam os suspeitos, pois eles fizeram um serviço de pintura na casa deles. O idoso foi encaminhado para UPA de Santa Isabel. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Santa Isabel onde a ocorrência será registrada.

Vittorio Ferla