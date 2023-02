Idoso é atacado por abelhas enquanto limpava terreno e sofre choque anafilático após 20 picadas em SC

Ele foi encontrado pelos bombeiros com náuseas, tontura e sinais vitais alterados. Após ser atendido no local, o morador foi encaminhado de helicóptero a uma unidade de saúde. Picada de abelha em SC

Um homem de 65 anos foi levado ao hospital após levar 20 picadas de abelha em Timbó, no Vale do Itajaí, nesta quinta-feira (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso sofreu um choque anafilático. Ele limpava o terreno quando se feriu.

Ele foi encontrado pelos bombeiros com náuseas, tontura e sinais vitais alterados. Após ser atendido no local, o morador foi encaminhado de Helicóptero Arcanjo para o Hospital Oase. Não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima até as 17h15.

Em entrevista ao g1 SC em março de 2022, o apicultor Edson Figueiredo orientou o que as pessoas devem fazer em casos envolvendo abelhas. Segundo ele, se os animais forem encontrados dentro de casa eles não devem ser mexidos. O correto é chamar ajuda profissional (veja abaixo).

Idoso limpava terreno quando se deparou com os animais

Em caso de picada

uma picada: lavar local com água e esperar veneno amenizar;

várias picadas: ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no telefone 192, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193.

