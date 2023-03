Idoso é atropelado na faixa de pedestre em frente a hospital em Limeira; VÍDEO

A vítima foi socorria pelos bombeiros e levada à Santa Casa com ferimentos leves na cabeça. Câmera de segurança flagra atropelamento de idoso em Limeira

Um homem de 88 anos foi atropelado em Limeira (SP), na tarde desta segunda-feira (27). Ele atravessava a rua na faixa de pedestres quando foi atingido por um carro, em frente a Santa Casa, na Vila Cláudia.

As câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O homem tenta correr quando percebe o carro se aproximando, porém não consegue desviar e é atingido.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros, que foram chamados ao local, e foi encaminhada para a Santa Casa com ferimentos leves na cabeça.

Um homem que estava por perto no momento do acidente teria ido pedir socorro diretamente para a Santa Casa, que fica em frente ao local do ocorrido, mas foi informado que o hospital não poderia fazer o atendimento do idoso.

A Santa Casa nega que isso tenha acontecido e diz que o homem que foi pedir ajuda estava alterado, e precisou ser contido pelo segurança. Também disse que mandou um técnico para fazer os primeiros socorros do idoso até a chegada dos bombeiros.

O homem atropelado pelo carro continua internado, mas o estado de saúde é estável.

