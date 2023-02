Idoso é atropelado por carro que invade calçada e atinge poste; vítima de 93 anos morreu

Acidente aconteceu no último domingo (5) em Bauru, porém imagens do atropelamento só foram divulgadas nesta terça-feira. Condutora do veículo teria passado mal. Idoso é atropelado por carro que invade calçada e atinge poste em Bauru

Um idoso de 93 anos morreu após ser atropelado enquanto andava pela calçada da Avenida Castelo Branco, na região da Vila Independência em Bauru (SP).

O acidente aconteceu no último domingo (5), mas imagens de câmera de segurança que flagraram o acidente foram divulgadas somente nesta terça-feira (7).

Carro atingiu o idoso na calçada e depois bateu em um poste na avenida em Bauru

Arquivo pessoal

A imagem é forte. O idoso caminha pela calçada quando é atingido, com impacto a frente do veículo que também atinge um poste fica destruída. (Veja abaixo).

No boletim de ocorrência consta que a motorista, que tem 60 anos, teria perdido a consciência enquanto dirigia, fazendo com que o carro avançasse sobre a calçada e atingisse Élcio Gonçalves de Oliveira, que não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

A motorista sofreu ferimentos leves. A polícia investiga o caso.

Idoso foi atropelado na calçada da Avenida Castelo Branco em Bauru

Câmera de segurança/Reprodução

