Idoso é atropelado por ônibus no Centro de Campinas

Vítima de 70 anos foi encaminhada para Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Coletivo fazia a linha 316. Idoso é socorrido em Campinas após ser atropelado por um ônibus

Gilton Cruz de Oliveira

Um idoso de 70 anos foi atropelado por um ônibus no cruzamento entre a Avenida Doutor Moraes Salles e a Rua José Paulino, no Centro de Campinas (SP). O acidente ocorreu por volta de 11h desta sexta-feira (17).

Segundo a apuração no local, o idoso atravessava na faixa de pedestres quando foi atingido. Ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas (SetCamp), o motorista disse que o sinal estava verde para o ônibus e o pedestre bateu contra a lateral direita do veículo.

A versão do condutor vai ser apurada em uma sindicância aberta pelo SetCamp. O ônibus envolvido no atropelamento faz a linha 316/Parque Cidade, que liga o Centro à região do bairro San Martin.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. O SetCamp informou que a vítima seguia em atendimento até esta publicação, e estava consciente e acompanhada pela equipe do consórcio.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) informou que o atropelamento foi na pista externa da Avenida Moraes Salles e o trecho foi liberado às 11h30.

