Idoso e cachorro morrem em batida frontal com caminhão em rodovia de Itápolis

Motorista de 66 anos seguia no sentido Itápolis-Borborema (SP) quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. Veículo da vítima ficou destruído. Homem estava acompanhado do cachorro quando bateu de frente com caminhão, em Itápolis (SP)

Arquivo pessoal

Um motorista e seu cachorro morreram em um acidente na Rodovia Mário Gentil (SP-333), em Itápolis (SP). A colisão entre a caminhonete da vítima e um caminhão ocorreu na tarde de domingo (12).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a vítima, de 66 anos, seguia no sentido Itápolis-Borborema (SP) quando invadiu a pista contrária e houve a colisão frontal. As causas do acidente serão investigadas.

O motorista morreu no local, assim como o cão. O caminhoneiro não se feriu.

Acidente entre caminhão e caminhonete foi registrada na rodovia Mário Gentil, SP-333, em Itápolis (SP)

Arquivo pessoal

valipomponi