Idoso é detido suspeito de se masturbar dentro de ônibus em rodovia de Ourinhos

Passageiros informaram sobre o ato obsceno ao motorista, que acionou a Polícia Rodoviária. Todos foram ouvidos pelo delegado de plantão na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Homem era levado para a CPJ de Ourinhos quando tentou fugir

Um idoso foi detido suspeito de se masturbar em uma das poltronas de um ônibus interestadual que passava por Ourinhos (SP), na Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), na madrugada deste sábado (25).

A Polícia Rodoviária de Ourinhos foi acionada pelo motorista após reclamação de outros passageiros do veículo. A abordagem foi realizada por volta das 2h.

Segundo o casal, o idoso foi ao banheiro por diversas vezes e, em dado momento, sentou-se em uma poltrona e passou a se masturbar.

Os envolvidos foram levados até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ourinhos, onde o delegado de plantão ouviu as partes, registrou a ocorrência como ato obsceno e todos foram liberados.

A origem e o destino do ônibus não foram informados pela Polícia Rodoviária.

