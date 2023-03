Idoso é encontrado morto com saco plástico na cabeça e mãos amarradas em Bauru

Vítima, de 63 anos, já havia recebido ameaças de morte, segundo a Polícia Civil, que investiga o caso. Bombeiros foram acionados por causa do cheiro forte de gás na casa. A Polícia Civil investiga um homicídio registrado na noite de segunda-feira (20), em Bauru (SP). As informações sobre o caso só foram divulgadas nesta quinta-feira (23).

Segundo informações do caso, os bombeiros foram acionados pelos vizinhos de um idoso por conta do cheiro forte de gás que vinha da casa da vítima. Eles arrombaram a porta de entrada e encontraram o homem com um saco plástico na cabeça e as mãos e os pés amarrados

O cheiro de gás vinha do fogão, que estava com as quatro bocas ligadas. Também foram encontrados ao lado do corpo um preservativo, uma calcinha e um pino de cocaína, indicando que uma segunda pessoa estava no local.

Odair José Duarte, de 63 anos, morreu por sufocamento. Segundo a Polícia Civil, ele já havia recebido ameaças de morte. O caso é investigado e até a publicação da reportagem ninguém havia sido preso.

valipomponi