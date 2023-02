Idoso é encontrado morto por neto em estrada de Boracéia; polícia investiga suspeita de latrocínio

Neto encontrou o corpo do avô neste domingo (5), por volta das 17h30, próximo ao veículo dele que estava com o capô aberto. Um idoso, de 76 anos, foi encontrado morto na estrada que liga Boracéia (SP) a Arealva (SP). O neto encontrou o corpo do avô neste domingo (5), por volta das 17h30.

Segundo o boletim de ocorrência, o neto da vítima, identificada como Antônio Décio Zenatti, foi visitá-la em sua propriedade e encontrou o veículo a aproximadamente 300 metros da estrada do sítio, com o capô aberto.

Mais a frente, o corpo do idoso foi localizado em estado de decomposição. A perícia constatou sangue e sinais de luta corporal no interior do veículo.

Em conversa com familiares, a Polícia Militar foi informada que dois funcionários da propriedade passavam por atendimento médico no Pronto Socorro de Boracéia (SP).

A polícia, então, foi até o hospital e, segundo o BO, ao serem questionados os homens apresentaram diferentes versões sobre a última vez que foram ao sítio.

A dupla teve os celulares apreendidos e o caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jaú (SP). O caso foi registrado como latrocínio.

