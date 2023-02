Idoso é hospitalizado após incêndio destruir casa de madeira em Marília

Uma vizinha também passou mal por causa da fumaça. Duas viaturas de combate a incêndio e duas de resgate dos bombeiros foram mobilizadas. Bombeiros em enfrentamento a incêndio em casa de madeira de Marília (SP)

Arquivo pessoal

Um incêndio destruiu uma casa de madeira e um idoso, que provavelmente morava no local, precisou receber atendimento médico na madrugada desta segunda-feira (13) no bairro Salgado Filho, em Marília (SP).

O Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas de combate ao incêndio e duas equipes do Resgate para o imóvel, na rua Santa Izabel.

Casa de madeira em Marília (SP) ficou destruída após incêndio durante a madrugada

Arquivo pessoal

Além do idoso que foi levado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Norte, uma vizinha do imóvel também passou mal e precisou de atendimento médico. As causas do incêndio serão investigadas.

Corpo de Bombeiros mobilizou quatro viaturas para atender incêndio em Marília (SP)

Arquivo pessoal

