Idoso é localizado em pescaria após esposa registrar desaparecimento na sexta de carnaval em RR

Aposentado informou que não teve como avisar aos familiares que estava na pescaria. Em imagens que circulam nas redes sociais, ele aparece segurando o anúncio do próprio desaparecimento. Idoso segura o próprio anúncio de desaparecido

O aposentado Murilo Cidade Júnior, de 68 anos, foi localizado neste sábado (18), em uma pescaria após a esposa denunciar o desaparecimento dele na Polícia Civil. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (17).

À Polícia Civil, a esposa da vítima disse que o idoso saiu de casa, no bairro Caçari, para tomar um sopa no centro da cidade. Desde então, não tinha retornado para casa.

Ele foi encontrado pela Civil na tarde deste sábado (18) na pescaria e informou que não teve como avisar aos familiares que estava no local.

Em imagens que circulam nas redes sociais, o idoso aparece segurando o anúncio do próprio desaparecimento.

Os trabalhos de buscas foram encerrados após os trâmites formais realizados pelos policiais.

