Idoso é morto a facadas em Poço Redondo após desentendimento sobre compra, diz testemunha

Um idoso de 60 anos foi morto a facadas, na noite dessa sexta-feira (24), no Povoado Salgadinho, no município de Poço Redondo, Sertão do estado.

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha informou que a vítima e o autor do homicídio haviam negociado um aparelho de DVD, mas não entraram em acordo sobre a negociação, isso teria provocado um desentendimento entre os dois, que terminou na morte de um deles.

O corpo foi recolhido pelo Instituo Médico Legal (IML).O suspeito de cometer o crime não foi localizado. Quem tiver informações que possam ajudar na localização do suspeito, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

