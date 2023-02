Idoso é morto a pauladas na praça de Cariri do Tocantins

Vítima ainda foi socorrida e levada para unidade de saúde, mas não resistiu. O idoso Elenízio Noia, de 61 anos, foi morto na noite desta sexta-feira (24) na praça de Cariri do Tocantins, na região sul do estado. Segundo a PM, ele teria sido agredido com pauladas e ainda foi levado para a unidade de saúde, mas não resistiu.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O suspeito do crime fugiu do local e não foi encontrado pela polícia. Os militares foram até o hospital onde foram informados pelo médico plantonista que a morte aconteceu por volta das 19h40.

LEIA TAMBÉM

Morto em atropelamento levou golpe de capacete em bar antes de cair na frente de caminhão, diz PM

Palmas chega a 32 homicídios em 2023 com aumento de 255% em relação ano passado

A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o IML de Gurupi. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o idoso também teria recebido uma facada e que Polícia Civil requisitou imagens de câmeras de segurança. O caso está sendo investigado.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo