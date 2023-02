Idoso é multado em R$ 6,5 mil por maus-tratos a dois cães e manter ave em cativeiro, em Dracena

Ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (6) e o pássaro foi solto em seu habitat natural. Já os cachorros foram encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Idoso é multado por maus-tratos a dois cães, em Dracena (SP)

Um homem, de 74 anos, foi autuado em R$ 6,5 mil, nesta segunda-feira (6), por maus-tratos contra dois cães e por manter uma ave em cativeiro, em Dracena (SP).

Conforme a Polícia Ambiental, os policiais constataram o maus-tratos a dois cachorros que estavam em ambiente insalubre, sem cuidados e com carrapatos e pulgas.

Além disso, foi localizado um canário da terra verdadeiro mantido em cativeiro. Ao ser questionado, o idoso afirmou que mantém o pássaro em cativeiro e não possui documentação da autoridade competente.

Dois Autos de Infração Ambiental foram elaborados, um no valor de R$ 6 mil por maus-tratos a animais domésticos e o segundo no valor de R$ 500 por manter em cativeiro espécie da fauna silvestre.

O pássaro, por estar em estado bravio, foi solto no interior do Parque Estadual do Rio do Peixe. Já os cães, foram encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Dracena.

