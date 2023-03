Aparelho telefônico foi encontrado, pela Polícia Militar, escondido no interior de um computador, na casa do envolvido. Idoso é preso após furtar celular e arma de chumbinho de pastor evangélico, em Tupi Paulista (SP)

Um homem, de 62 anos, foi preso, na tarde desta quarta-feira (8), após furtar um celular e uma arma de chumbinho de um pastor evangélico, de 75 anos, em Tupi Paulista (SP).

Conforme a Polícia Militar, a vítima informou aos agentes que seu aparelho celular havia sido furtado no interior da sua casa e que, no dia anterior, uma pistola de chumbinho também foi subtraída.

O idoso também relatou que, por ser pastor de uma igreja evangélica, muitas pessoas frequentam a sua casa.

A PM realizou patrulhamento e localizou o envolvido, de 62 anos, andando pela Rua Duque de Caxias. Ele foi abordado e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser questionado sobre os furtos que aconteceram na casa da vítima, o homem confessou que teria furtado o celular e a arma de pressão. Ele disse ainda que o aparelho estava em sua casa e que já teria vendido a pistola, por R$ 750.

No interior da residência do envolvido, ele desmontou o computador e retirou o celular de seu interior.

Os policiais localizaram ainda uma garrucha sobre a estante da sala, que será submetida a perícia da Polícia Científica.

O homem foi preso por furto e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado.

