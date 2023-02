Idoso é preso por suspeita de estuprar menino de 4 anos durante festa de aniversário em Itaquaquecetuba

De acordo com o boletim de ocorrência, adolescente flagrou quando o suspeito entrou no cômodo, tirou as calças e se deitou em cima da criança. Ele chegou a ser agredido por convidados e precisou ser levado ao hospital. Caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba

Um idoso de 62 anos foi preso em flagrante por suspeita de estuprar um menino de 4 anos, na madrugada deste domingo (5), em Itaquaquecetuba. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu durante uma festa de aniversário, com muitos convidados, em uma chácara.

O estupro teria acontecido por volta das 4h, quando algumas crianças dormiam em um quarto. Segundo relatos à polícia, o homem entrou no cômodo, tirou a calça e a cueca, e deitou em cima do menino. Uma adolescente que estava no local viu a cena e saiu para pedir ajuda.

Ela contou para uma jovem que também teria presenciado o crime. Em seguida, chamaram a mãe do menino e pediram ajuda a outros convidados. Algumas pessoas chegaram a agredir o homem, que mais tarde precisou ser levado para o hospital em razão dos ferimentos.

Ainda segundo o documento policial, ao chegar no quarto, a mãe encontrou o filho dormindo, com as roupas intactas e sem sinal de abuso. Ela também não viu anormalidades nas partes íntimas da criança. Apesar disso, a Polícia Civil pediu a realização de exames sexológicos.

Os policiais relataram que o idoso estava embriagado e que negou ter violentado a criança. Porém, não soube dizer o motivo de estar sem as calças. Ele acabou sendo preso em flagrante e deve responder por estupro de vulnerável, por ter praticado ato libidinoso com menor de 14 anos.

