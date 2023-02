Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de 6 crianças em comunidade indígena de RR

Vítimas eram meninas entre 5 e 9 anos e contaram para os pais, que comunicaram ao líder da comunidade indígena. Ele também se aproveitava do fato de sua esposa trabalhar em uma escola infantil para assediar as crianças. Prisão ocorreu nesta sexta-feira (17)

PCRR/Divulgação

Um idoso, de 63 anos, foi preso nesta sexta-feira (17) suspeito de abusar sexualmente de seis crianças na comunidade Indígena da Anta, Região do Taiano, no Alto Alegre ao Norte de Roraima.

De acordo com a Polícia Civil, as crianças, meninas entre 5 e 9 anos, contaram para os pais. Os familiares comunicaram ao líder da comunidade e eles procuraram o Conselho Tutelar, que os trouxe para a delegacia

A denúncia foi feita na quarta-feira (15) pelos conselheiros tutelares. As vítimas relataram que o idoso oferecia doces e “era sempre gentil” com elas até que pudesse levá-las para algum lugar isolado onde cometia os abusos.

Ele também se aproveitava do fato de sua esposa trabalhar em uma escola infantil para assediar as crianças no local. O suspeito exigia a elas que não contassem a ninguém, pois “poderiam ter problemas”. Por isso, foi solicitada a prisão preventiva do suspeito.

Após a prisão, o idoso foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior (DPJI) onde foi qualificado. Depois ele foi encaminhado para exame de integridade física no Instituto de Medicina Legal (IML) e encaminhado para a Custódia da Polícia Civil.

Na manhã deste sábado (18), o homem será apresentado na Audiência de Custódia.

valipomponi