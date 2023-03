Idoso é preso suspeito de estupro de vulnerável em Bom Jesus do Itabapoana, no RJ

Prisão foi nesta segunda-feira (13) em cumprimento a um mandado de prisão. Um homem de 66 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, nesta segunda-feira (13). A prisão foi em cumprimento a um mandado de prisão.

O idoso foi encontrado na localidade da Usina Santa Maria. O homem foi localizado em uma casa e preso após ser informado da decisão judicial.

O idoso foi encaminhado até a delegacia de Bom Jesus do Itabapoana e permaneceu à disposição da Polícia Civil. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável no regime semiaberto.

O suspeito passará por uma audiência de custódia, que é o momento que o juiz verifica a legalidade da prisão e se houve alguma agressão.

A polícia não informou se a vítima tinha vínculo de parentesco ou de amizade com o suspeito.

