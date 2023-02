Idoso é preso suspeito de matar gato a pauladas em Americana

Homem de 64 anos teria admitido o crime e alegado que o animal comeu um dos pássaros de estimação dele. Gato foi encontrado morto por traumatismo craniano

Guarda Municipal de Americana

Um idoso de 64 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (27) suspeito de matar um gato a pauladas em Americana (SP). A denúncia foi feita pela tutora do gato, vizinha do idoso. À Guarda Municipal, o homem alegou que o animal teria atacado seus pássaros de estimação e comido um deles.

A corporação acionou o Centro de Controle de Zoonoses, e o veterinário responsável constatou morte do gato por traumatismo craniano.

No local, a Guarda apurou, ainda, que um dos pássaros, um Coleirinho, era ilegal. De acordo com a GM, o pássaro estava em condições de soltura e foi solto em uma área verde.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Rienzo