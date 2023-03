Idoso fica preso em ferragens após acidente entre carro e caminhão em rodovia de Itapira

Vítima dirigia o carro e foi encaminhado ao hospital municipal. Acidente ocorreu na Rodovia SP-352. Acidente entre caminhão e carro deixa ferido em Itapira

Um idoso de 68 anos sofreu graves ferimentos após um acidente entre o carro que ele dirigia e um caminhão na Rodovia Virgulino de Oliveira, em Itapira (SP), no fim da manhã desta terça-feira (7).

O acidente foi na altura do km 175 , próximo ao distrito de Barão Ataliba Nogueira. O motorista ficou preso nas ferragens e foi encaminhado para o Hospital Municipal em estado grave.

Já o caminhoneiro sofreu ferimentos leves. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a Intervias, o acostamento chegou a ser interditado. A rodovia liga Itapira a Jacutinga (MG).

Acidente entre carro e caminhão deixa idoso gravemente ferido em Itapira

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: destaques da região de Campinas

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vito Califano