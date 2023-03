Idoso investigado por apertar seios de mulher em SC é indiciado por importunação sexual; entenda o crime

Caso ocorreu em Iraceminha, no Oeste, e a conclusão do inquérito foi confirmada na segunda-feira pela Polícia Civil. Importunação prevê até 5 anos de prisão. Carro da Polícia Civil de Santa Catarina

Polícia Civil/Divulgação

Um idoso de 66 anos foi indiciado pelo crime de importunação sexual após ser denunciado por apertar os seios da funcionária de uma farmácia em Iraceminha, no Oeste. O inquérito foi concluído na segunda-feira (6).

Conforme o delegado João Miotto, a ação foi flagrada por câmeras do estabelecimento e outras testemunhas. O suspeito, que não teve o nome divulgado, ficou em silêncio durante o depoimento. A vítima tem 29 anos.

Importunação sexual

A lei caracteriza como crime de importunação sexual a realização de ato libidinoso na presença de alguém e sem seu consentimento. Toques inapropriados ou beijos “roubados”, por exemplo, caracterizam o crime.

“Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, especifica a legislação, que imputa pena de 1 a 5 anos de reclusão.

Até 2018 o crime era considerado menor, uma contravenção penal. No entanto, com a criação de um delito específico, o no Código Penal foi alterado. Também não há distinção se foi cometido presencialmente ou por meio virtual.

A importunação sexual difere do assédio sexual, que se baseia em uma relação de hierarquia e subordinação entre a vítima e o agressor.

Vito Califano