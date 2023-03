Idoso morre após batida entre carro e motocicleta no Cantá, ao Norte de Roraima

Venancio Elias Eduardo, de 78 anos, conduzia a moto e morreu ainda no local. Acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (2). Corpo do idoso foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Boa Vista.

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um idoso identificado como Venancio Elias Eduardo, de 78 anos, morreu após uma batida da motocicleta que conduzia com um carro. O acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (2) no Cantá, ao Norte de Roraima.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro, de 26 anos, trafegava pela avenida Renato Costa de Almeida em sentido ao Centro do município, quando colidiu com a motocicleta.

O idoso seguia na rua Galdino Vieira do Nascimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito ainda no local do acidente. A Perícia também foi acionada.

O carro foi liberado e a motocicleta foi entregue ao filho da vítima. O condutor do carro foi levado à delegacia para as providências cabíveis.

