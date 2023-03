Idoso morre após levar coice de animal em Nossa Senhora Aparecida

A informação foi confirmada pelo Huse. Getúlio de Lima – vítima de coice de animal em Sergipe

Arquivo pessoal

O aposentado Getúlio de Lima, de 68 anos, morreu no começo da tarde desta quarta-feira (30), no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju. Ele não resistiu a complicações provocadas por coices de um boi. A informação foi confirmada pelo filho dele, Lucas Lima.

Segundo Lucas, seu pai estava na propriedade da família quando foi atacado por um boi da sua criação. “O animal pisoteou ele, mesmo ferido, ele conseguiu pedir socorro, mas os ferimentos foram muito graves”, disse.

Segundo familiares, após ser ferido pelo animal, o idoso, que era morador de Nossa Senhora Aparecida, foi levado para o Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória e logo depois transferido para capital no helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) de Sergipe.

“Os médicos não conseguiram reanimá-lo diante do estado que estava o tórax. Tentaram através de medicação, mas não teve jeito”, contou o filho do idoso.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo. Seu Getúlio deixa esposa e três filhas.

Vito Califano