Idoso morre em acidente entre carro e caminhão na Raposo Tavares em Assis

Caminhoneiro bateu na traseira do carro em que a vítima estava e disse que o veículo, um fusca, transitava em baixa velocidade. Segundo Polícia Rodoviária, idoso não tinha habilitação. Carro em que o Idoso estava ficou destruído após acidente em rodovia de Assis (SP)

The Brothers

Um idoso de 80 anos morreu após um acidente entre o carro em que ele estava e um caminhão na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Assis (SP), na madrugada desta sexta-feira (10).

O caminhão, com placas de Santa Catarina, estava carregado de bananas. Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhoneiro disse que não conseguiu frear e bateu na traseira do carro do idoso, um fusca, que trafegava em baixa velocidade, segundo o depoimento.

Com o impacto, o carro capotou e a vítima, de 80 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda conforme a Polícia Rodoviária, a vítima não era habilitada. O caminhoneiro passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200