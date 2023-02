Idoso morre esmagado por carga de tijolos após caminhão bater contra árvore em Ribeirão Preto, SP

Vítima de 64 anos dirigia veículo a caminho de entrega da carga na manhã desta terça-feira (14). Acidente pode ter sido causado por falha no freio. Homem morre após caminhão carregado com tijolos bater em árvore em Ribeirão Preto, SP

Um homem de 64 anos morreu na manhã desta terça-feira (14) em Ribeirão Preto (SP) ao bater um caminhão carregado com tijolos em uma árvore. Dois ajudantes que estavam no veículo conseguiram se salvar. A suspeita é que uma falha no freio tenha causado o acidente.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o trio estava a caminho da entrega dos tijolos, quando o GPS mandou virar na Rua Max João Waldemar Jentzsch, no bairro Planalto Verde, na zona Oeste.

Como a via era íngreme e não tinha saída, o motorista, Donizete Aparecido da Silva, tentou manobrar, mas não conseguiu frear e pediu aos outros dois homens que pulassem do veículo em movimento.

Idoso morre ao bater em árvore por suposta falha no freio em Ribeirão Preto, SP

O veículo bateu contra uma árvore. Donizete não conseguiu sair a tempo e acabou esmagado pela carga.

Quando a ambulância chegou, a vítima dentro do caminhão já estava sem vida e com sinais de esmagamento do tórax e do abdômen. Os outros dois homens passam bem.

“Um caminhão provavelmente perdeu o controle nessa rua, colidiu com uma árvore. Ele está carregado de tijolo. Devido ao trauma que ele sofreu da colisão com uma árvore mais a carga que passou por cima da cabine, ele veio a óbito”, diz Edson Ribeiro Braga, sargento do Corpo de Bombeiros que ajudou no resgate.

Segundo informações da perícia, o caminhão estava carregando com cerca de oito mil tijolos, o equivalente a 15 toneladas.

